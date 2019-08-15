Динамо нужен жесткий тренер, который наведет дисциплину - Йожеф Сабо

Йожеф Сабо / dynamo.kiev.ua

Бывший тренер киевского Динамо Йожеф Сабо высказал свое мнение о том, кто должен возглавить киевский клуб.

"Если ушел Хацкевич со своим штабом, то кто-то должен прийти. Команда не может оставаться без наставника. На мой взгляд, Динамо нужен жесткий тренер, который наведет дисциплину внутри клуба.

Приемнику Хацкевича будет очень тяжело. Он может сказать: "Я буду строить новую команду. Дадите мне время? Если нет, то я не согласен. Ну, я уверен, что в ближайшее время Игорь Суркис объявит имя приемника Хацкевича", – цитирует Сабо канал Футбол.

Напомним, вчера с поста тренера Динамо был уволен Александр Хацкевич. Вместе с ним уволен весь тренерский штаб первой команды. Динамо покинули Максим Шацких, Олег Лужный и Михаил Михайлов.

Вероятным приемником Хацкевича на посту тренера Динамо многие считают Алексея Михайличенко, который сейчас занимает пост спортивного директора клуба. Ранее Михайличенко уже возглавлял Динамо в 2002-2004 годах. С киевским клубом он выиграл 2 чемпионата, Кубок и Суперкубок Украины.