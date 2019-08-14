Михайличенко возглавит Динамо - источник

Алексей Михайличенко возглавит киевское Динамо

Алексей Михайличенко станет главным тренером киевского Динамо, сообщает Football.ua.

О назначении объявят завтра в первой половине дня.

Сейчас 56-летний специалист работает на посту спортивного директора клуба.

Ранее Михайличенко уже возглавлял Динамо в 2002-2004 годах. Он выиграл 2 чемпионата, Кубок и Суперкубок Украины.

"Никакой паники в команде нет. Александр Хацкевич не выполнил задачу, и с ним простились. Когда заключался новый контракт одним из его условий было - выход команды в Лигу чемпионов. Задача не выполнена и вполне логично, что с тренерским штабом простились. Вероятнее всего, Динамо возглавит Алексей Михайличенко. Ему президент сделал предложение, и он дал предварительное согласие. Правда, он взял некоторое время на размышления. Сюрпризов быть не должно, скорее всего команду примет именно он", - сказал Главреду источник из Динамо.

Напомним, сегодня руководство Динамо отправило в отставку Александра Хацкевича. Вместе с ним уволен весь тренерский штаб первой команды. Динамо покинули Максим Шацких, Олег Лужный и Михаил Михайлов.