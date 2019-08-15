Заря - ЦСКА - 0:0: видео трансляция матча Лиги Европы

Заря сразится с ЦСКА в третьем раунде Лиги Европы

В четверг, 15 августа, луганская Заря дома сыграет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против болгарского ЦСКА.

В первом матче, в столице Болгарии луганчане добились приемлемого результата - 1:1. Заре остается закрепить успех и оформить путевку в следующий раунд на домашнем стадионе в Запорожье.

Напомним, победитель пары матчей выйдет в раунд плей-офф Лиги Европы, где встретится с сильнейшей командой из пары Люцерн (Швейцария) – Эспаньол (Испания). В первом матче Эспаньол в гостях победил со счетом 3:0, и практически оформил выход в следующий раунд.

20.00 - Рефери матча дает стартовый свисток. Матч начался. Приятного просмотра на сайте Главред!

19.50 - Команды выходят на поле. Скоро начнется игра.

19.20 - Футболисты основных составов ушли в раздевалку. Идут последние тренерские установки.

18.40 - До матча осталось меньше полтора часа. Команды активно тренируются на поле Славутич Арены

18.25 - Команды вышли на предматчевую разминку.

18.00 - ЦСКА в сопровождении машин полиции отправился на стадион. До матча овно два часа.

17.30 - Судейская бригада заехала на стадион, где сегодня сразятся команды.

16.30 - Возле гостиницы в которой живет софийский ЦСКА собралось человек 15 фанатов. Многие держат в руках футболки ЦСКА.

15.30 - Наставник гостей Любко Петрович уверен в победе своей команды. Сегодня в общении с журналистом он подчеркнул, что ЦСКА выиграет

14.25 - Букмекера на Зарю подымают коэффициент. Сейчас на победу луганчан дают 2.40.

13.50 - Луганская Заря отлично начала сезон и сейчас идет на втором месте чемпионата Украины. Но в мыслях у команды Виктора Скрипника все же более актуальные задачи - проход в групповую стадию Лиги Европы. Пока все складывается хорошо: Будучность обыграна дважды, а первый матч против софийского ЦСКА завершился вничью с гостевым голом. Осталось подкрепить тот результат уверенным выступлением на своем стадионе в Запорожье.

13.30 - Сегодня на игру реализовано около 5 тысяч билетов. Ожидается, что на матче будет 7-8 тысяч болельщиков.

12.30 - Капитан ЦСКА Николай Будуров отстранен главным тренером Любко Петровичем от тренировок с командой и не попал в заявку на матч. Вице-капитан Рубен Пинту тоже наказан за споры с Петровичем. Оба игрока считаются ключевыми для ЦСКА, но неизвестно, когда теперь они смогут выйти на поле в матчах за первую команду.

11.00 - Гости провели разминку на стадионе. В стане ЦСКА царит нормальная атмосфера, никакой паники накануне матча с Зарей нет.

Заря - ЦСКА: где смотреть матч

Болельщики смогут посмотреть матч в прямом эфире на телеканале УНИАН 15 августа в 20.00.

Также прямую видео трансляцию можно будет посмотреть на сайте Главред.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник поделился своими ожиданиями от ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги Европы против софийского ЦСКА.

"Мы рады результату в Болгарии. Но счет ни о чем не говорит. Соперник приехал очень мотивированным. Они понимают, что без забитого гола дальше не пройдут. Они чуть-чуть перестраиваются. Против лидера сейчас играли другой схемой. Все зависит и от нас, от нашего настроя. Нужно серьезно подойти к делу, и чтобы удача была на нашей стороне. Когда есть сплоченный коллектив, трибуны, которые поддерживают, тогда и ветер в спину. Хочется пройти дальше", - сказал журналистам наставник Зари.

Наставник софийского ЦСКА Любко Петрович лестно отозвался о Заре.

"У Зари есть небольшое преимущество, так как они забили гол на выезде и сейчас играют дома. Если бы я знал итоговый результат, то сыграл бы в букмекерской конторе (улыбается). Обе команды будут играть на победу и хотят пройти дальше. Заря очень молодая команда, которая быстро бежит. Мне очень понравился футбол Зари. Я получаю удовольствие от игры соперника. Виктор Скрипник играл в Бундеслиге, был тренером Вердера. Это очень талантливый коуч у которого большое тренерское будущее", - сказал журналистам Любко Петрович.