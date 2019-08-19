Известный английский спортсмен найден мертвым

Арчи Брюс / eurosport

Известный английский регбист Арчи Брюс найден мертвым в отеле Тулузы, сообщает Daily Mirror. Причина смерти спортсмена не называется.

20-летний регбист недавно перешел в Бэтли Бульдогз из любительского Дьюсбери Мур и дебютировал в составе нового клуба в матче против Тулузы. На следующий день он обнаружен мертвым.

Бэтли Бульдогс уступили Тулузе с разгромным счетом 0:46. Матч проходил в рамках RFL Championship – регбийной лиги Англии.

Напомним, недавно в своей квартире в Днепре обнаружен мертвым участник Олимпийских игр Юрий Шляхов.