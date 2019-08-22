Лига чемпионов: результаты матчей плей-офф

Лига чемпионов / УЕФА

Сыграно шесть матчей раунда плей-офф, по итогам которых определятся три участника группового этапа Лиги чемпионов.

Бельгийский Брюгге на выезде обыграл австрийский ЛАСК. Правда, единственный гол был спорным. Брюгге заработал пенальти, но хозяевам показалось, что в том эпизоде был офсайд. Арбитр долго смотрел VAR, но в итоге все же решил указать на точку. Ванакен безупречно реализовал пенальти.

Полуфиналисту предыдущей Лиги чемпионов голландскому Аяксу тяжело дается дорога в групповой этап. Амстердамцы никак не могли забить кипрскому АПОЭЛу, а под конец матча вообще остались в меньшинстве. Правда, нулевую ничью удалось удержать, и теперь все надежды на домашний матч.

Пражская Славия на выезде одолела румынский Клуж. В целом матч был равным. Все решил гол гостей, который забил Масопуст на 28-й минуте.

Загребское Динамо дома обыграло норвежский Русенборг со счетом 2:0. Залогом успеха стал удачно проведенный первый тайм, в течение которого хорваты забили пенальти и гол.

Сказка Краснодара в Лиге чемпионов подходит к концу. Российский клуб разгромно уступил греческому Олимпиакосу. Героем матча стал вышедший на замену Ранджелович, в активе которого дубль. 4:0, и чтобы пройти дальше, Краснодару потребуется очередное чудо в домашнем матче.

Сербская Црвена Звезда продолжает всех удивлять в Лиге чемпионов. Сербы добились подходящего результата на выезде с швейцарским Янг Бойз - 2:2. Более того, сербский клуб вел в счете почти весь второй тайм, но швейцарцы благодаря VAR заработали пенальти, а Оаро его реализовал.

Лига чемпионов. Плей-офф:

ЛАСК (Австрия) - Брюгге (Бельгия) - 0:1 (0:1)

Гол: Ванакен, 10 (пенальти) (0:1)

АПОЭЛ (Кипр) - Аякс (Голландия) - 0:0

Клуж (Румыния) - Славия (Чехия) - 0:1 (0:1)

Гол: Масопуст, 28 (0:1)

Динамо (Загреб, Хорватия) - Русенборг (Норвегия) - 2:0 (2:0)

Голы: Петкович, 8 (пенальти) (1:0); Оршич, 28 (2:0)

Олимпиакос (Греция) - Краснодар (Россия) - 4:0 (1:0)

Голы: Герреро, 31 (1:0); Ранджелович, 78 (2:0); Ранджелович, 85 (3:0); Поденсе, 89 (4:0)

Янг Бойз (Швейцария) - Црвена Звезда (Сербия) - 2:2 (1:1)

Голы: Ассале, 7 (1:0); Дегенек, 18 (1:1); Гарсия, 47 (1:2); Оаро, 76 (пенальти) (2:2).