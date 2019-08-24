Клебер и Фелипе стали игроками Львова

Клебер и Фелипе перешли во Львов / ФК Львов

Клуб УПЛ Львов подписал контракты с двумя перспективными бразильскими футболистами. Сегодня состав львовского клуба пополнили нападающий Филипе и защитник Клебер. Соглашения рассчитаны на пять лет.

Филипе (полное имя - Филипе Пахтманн) родился 11 апреля 2000 года. Предыдущие клубы - Имбитуба, Санта Катарина и Флуминенсе (все - Бразилия).

Клебер (полное имя - Клебер да Силва Гомеш) родился 15 марта 1999 года. Предыдущие клубы - Арагуина, Жувентус (оба - Бразилия), Фаренсе (Португалия)

Напомним, ранее игроками Львова стали опорный полузащитник Леонардо и фланговый полузащитник Баяно.