Калинская сенсационно победила чемпионку US Open-2017

Анна Калинская / Экспресс

Российская теннисистка Анна Калинская, пробившаяся в основную сетку Открытого чемпионата США через квалификацию, вышла во второй круг, сенсационно победив хозяйку кортов Слоан Стивенс, со счетом 6:3, 6:4.

Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты. Анна дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету чемпионки US Open 2017 года нет эйсов, двойная ошибка и брейк.

За выход в третий круг соревнований Калинская поспорит с американкой Кристи Анн, которая в первом раунде обыграла россиянку Светлану Кузнецову со счетом 7:5, 6:2.

Напомним, ранее во второй круг US Open вышли украинки Даяна Ястремская и Элина Свитолина.