Ястремская одержала волевую победу на US Open

Ястремская вышла во второй круг / REUTERS

Украинская теннисистка Даяна Ястремская успешно стартовала на US Open.

Ястремская в трех сетах сломила сопротивление румынки Моники Никулеску, выиграв со счетом 6:4, 1:6, 6:2

Для украинки это первая победа в основной сетке US Open. Таким образом, Даяне в этом году удалось преодолеть первый раунд на 3 из 4 турниров Большого Шлема.

Во втором раунде украинка сыграет с представительницей Швеции Ребеккой Петерсон, которая на старте соревнований обыграла пуэрториканку Монику Пуиг.

Напомним, также барьер первого круга преодолела Элина Свитолина. Первая ракетка Украины сломила сопротивление 17-летней американки Уитни Осигве со счетом 6:1, 7:5.