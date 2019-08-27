Ястремская одержала волевую победу на US Open

27 августа 2019, 12:26

Украинка обыграла румынскую теннисистку Монику Никулеску.

Ястремская феерит на Уимблдоне
Ястремская вышла во второй круг / REUTERS

Украинская теннисистка Даяна Ястремская успешно стартовала на US Open. 

Ястремская в трех сетах сломила сопротивление румынки Моники Никулеску, выиграв со счетом 6:4, 1:6, 6:2

Для украинки это первая победа в основной сетке US Open. Таким образом, Даяне в этом году удалось преодолеть первый раунд на 3 из 4 турниров Большого Шлема.

Во втором раунде украинка сыграет с представительницей Швеции Ребеккой Петерсон, которая на старте соревнований обыграла пуэрториканку Монику Пуиг. 

Напомним, также барьер первого круга преодолела Элина Свитолина. Первая ракетка Украины сломила сопротивление 17-летней американки Уитни Осигве со счетом 6:1, 7:5.

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US Open Даяна Ястремская новости спорта Новости тенниса Моника Никулеску
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