Динамо и Александрия узнали соперников на групповом этапе Лиги Европы

Лига Европы / .fourthofficial.com

В пятницу, 30 августа, в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы.

Киевское Динамо попало в группу B, где его соперниками станут датский Копенгаген, шведский Мальме и швейцарское Лугано.

Александрия попала в группу I, где сыграет с немецким Вольфсбургом, бельгийским Гентом и французским Сент-Этьенном.

К слову, матчи Динамо и Александрии всегда будут начинаться в разное время для увеличения телеаудитории: одна команда будет играть в 20:00, а другая – в 22:00.