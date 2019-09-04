Известный американский спортсмен умер после падения со скейтборда

Чейс Нумата / Евроспорт

Американский бейсболист Чейс Нумата скончался в возрасте 27 лет из-за повреждений головы, полученных в результате падения со скейтборда, сообщает USA Today.

Нумата ехал на скейтборде по улице города Эри около 2 часов ночи. Видео с одной из камер наблюдения показало, что скейтборд резко остановился, вероятно, налетев на камень. Бейсболист упал, ударился головой и сразу потерял сознание. Мотоциклист, проезжавший по этой дороге, увидел пострадавшего и вызвал медиков. Чейс скончался в больнице.

Нумата был выбран на драфте MLB Филадельфией в 2010 году. В ноябре 2018 года Нумата в статусе свободного агента перешел в Детройт Тайгерс, но за основную команду не сыграл.

Напомним, недавно известный английский спортсмен Арчи Брюс найден мертвым.