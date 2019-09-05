Хабиб Нурмагомедов vs Дастин Порье: дата боя, статистика бойцов, где смотреть

Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье / КП

В субботу, 7 сентября, в рамках UFC 242 в Абу-Даби состоится чемпионский поединок Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье.

Напомним, что Нурмагомедов последний бой провел 6 октября 2018 года, когда победил Конора Макгрегора. В свою очередь, Порье стал временным чемпионом UFC после победы над Максом Холлоуэем.

Файткард UFC 242

Дон Мэдж vs. Фарес Зиам

Омари Ахмедов vs. Зак Каммингс

Нордин Талеб vs. Муслим Салихов

Белал Мухаммад vs. Такаши Сато

Оттман Азаитар vs. Тиму Пакален

Лиана Джоджуа vs. Сара Морас

Зубайра Тухугов vs. Лерон Мерфи

Джоанн Калдервуд vs. Андреа Ли

Майрбек Тайсумов vs. Карлос Диего Феррейра

Кертис Блейдс vs. Шамиль Абдурахимов

Ислам Махачев vs. Дави Рамос

Эдсон Барбоза vs. Пол Фелдер

Хабиб Нурмагомедов vs. Дастин Порье

Черным выделены представители России.

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У Нумагомедова 27 побед в 27 поединках в профи, в том числе 10 в UFC. Правда, последний бой у дагестанца был почти год назад. Легендарная победа над Конором Макгрегором закончилась дракой и дисквалификацией.

Порье в 31 бою проиграл 5 раз и еще один бой признан несостоявшимся. В UFC у американца 22 боя и 4 поражения. Стоит отметить, что последняя на данный момент победа над Максом Холоуэем была более чем убедительна.

Где смотреть бой

В прямой трансляции, начиная с 21:00 7 августа, за перипетиями поединка можно следить на Первом канале (Россия). Также трансляция будет доступна на телеканалах BT Sport Box Office (Великобритания) и ESPN+ (США).

Также о главных событиях боя расскажет Главред.