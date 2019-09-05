Сын Коломойского подписал контракт с Днепром

Григорий Коломойский / xsport.ua

Сын украинского олигарха Игоря Коломойского Григорий подписал контракт с баскетбольной командой Днепр.

19-летний присоединился к Днепру, который сейчас готовится в Литве к новому сезону украинской Суперлиги.

Сын владельца Днепра учился в Кливлендском университете на специальности спортивный менеджмент. Григорий играл в баскетбольной команде первого дивизиона студенческой лиги NCAA в США. Рост парня - 193 см и вес - 95 кг. Григорий играет под третьим номером на позиции разыгрывающего защитника.

Напомним, что недавно известного американского баскетболиста задержали за попытку убийства.