Сын Коломойского подписал контракт с Днепром

5 сентября 2019, 15:14

Григорий Коломойский будет играть за одноименный баскетбольный клуб.

Григорий Коломойский
Григорий Коломойский / xsport.ua

Сын украинского олигарха Игоря Коломойского Григорий подписал контракт с баскетбольной командой Днепр. 

19-летний  присоединился к Днепру, который сейчас готовится в Литве к новому сезону украинской Суперлиги.

Сын владельца Днепра учился в Кливлендском университете на специальности спортивный менеджмент. Григорий играл в баскетбольной команде первого дивизиона студенческой лиги NCAA в США. Рост парня - 193 см и вес - 95 кг. Григорий играет под третьим номером на позиции разыгрывающего защитника.

Напомним, что недавно известного американского баскетболиста задержали за попытку убийства.

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Днепр Игорь Коломойский баскетбол новости спорта
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