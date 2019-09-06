У известного английского футболиста диагностировали рак

Ангус Макдональд / УЕФА

Врачи обнаружили у 26-летнего защитника английского Халл Сити Ангуса Макдональда рак кишечника.

В английском клубе попросили с уважением отнестись к сложившейся ситуации.

"Халл Сити с грустью сообщает, что у Ангуса Макдональда диагностирован рак кишечника на ранней стадии.

Ангус продемонстрировал большую силу характера своей реакцией на эту новость. Вся наша семья объединилась, чтобы продемонстрировать свою любовь Ангусу и поддержать его в процессе выздоровления. Его физическое и психологическое состояние - наш приоритет номер один на данный момент.

Клуб любезно просит болельщиков и средства массовой информации проявить уважение к личной жизни Ангуса и его семьи в этот нелегкий период времени. Дальнейшие новости о состоянии здоровья футболиста будут сообщаться клубом", - говорится в заявлении Халл Сити.

До перехода в Халл Сити защитник выступал за Басингстоук, Торки Юнайтед, АФК Уимблдон, Солсбери, Барнсли и Рединг.

Напомним, что недавно бывший футболист мадридского Реала Кристоф Метцельдер попался на рассылке детского порно.