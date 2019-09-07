Гонщика Формулы-2 Корреа ввели в искусственную кому

Хуан Мануэль Корреа / autosport.com.ru

Состояние эквадорского гонщика Хуана Мануэля Корреа значительно ухудшилось. Гонщик, пострадавший в аварии на первой гонке этапа Формулы-2 в Бельгии, был отправлен в Лондон, однако по прибытии у Корреа был диагностирован острый респираторный дистресс-синдром — он не может самостоятельно дышать.

В связи с острой дыхательной недостаточностью Корреа введен в состояние искусственной комы и находится под поддержкой аппаратов жизнеобеспечения. Хуан Мануэль находится в критическом, но стабильном состоянии.

Читайте такжеФИА начала расследование смертельной аварии гонщика Антуана ЮбераНапомним, в первой гонке этапа Формулы-2 в Бельгии в повороте Красная вода произошла страшная авария. Ее участниками стали Антуан Юбер, Хуан Мануэль Корреа и Марино Сато.

Болиды Юбера и Корреа в результате аварии буквально разорвались на части. В кратчайшие сроки пилоты были доставлены в больницу, но спасти жизнь Юберу не удалось. Корреа был отправлен в госпиталь, у него были диагностированы переломы обеих ног и повреждение позвоночника.