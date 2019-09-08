Хабиб Нурмагомедов vs Дастин Порье: видео боя

Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье / КП

В субботу, 7 сентября, в рамках UFC 242 в Абу-Даби состоялся чемпионский поединок Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье.

Напомним, что Нурмагомедов последний бой провел 6 октября 2018 года, когда победил Конора Макгрегора. В свою очередь, Порье стал временным чемпионом UFC после победы над Максом Холлоуэем.

Бой завершился уверенной победой Хабиба. В третьем раунде россиянин сумел сломить сопротивление Порье и одержал досрочную победу, проведя удушающий прием.