UFC 242: все результаты турнира

В Абу-Даби завершился UFC 242. В главном поединке вечера Хабиб Нурмагомедов защитил свой пояс, задушив Дастина Порье.
В Абу-Даби прошел турнир UFC 242, в главном поединке которого чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов (28-0) вышел в октагон против временного чемпиона промоушена Дастина Порье (25-6). Хабиб победил удушающим приемом в третьем раунде.
Все результаты UFC 242:
Дон Мэдж vs. Фарес Зиам – победа Мэджа единогласным решением судей;
Омари Ахмедов vs. Зак Каммингс – победа Ахмедова единогласным решением судей;
Нордин Талеб vs. Муслим Салихов – победа Салихова ТКО;
Белал Мухаммад vs. Такаши Сато – победа Мухаммада сабмишеном;
Оттман Азаитар vs. Тиму Пакален – победа Азаитара КО;
Лиана Джоджуа vs. Сара Морас – победа Сары Морас ТКО;
Зубайра Тухугов vs. Лерон Мерфи – ничья;
Джоанн Калдервуд vs. Андреа Ли – победа Калдервуд раздельным решением судей;
Майрбек Тайсумов vs. Карлос Диего Феррейра – победа Феррейры единогласным решением судей;
Кертис Блейдс vs. Шамиль Абдурахимов – победа Блейдса ТКО;
Ислам Махачев vs. Дави Рамос – победа Махачева единогласным решением судей;
Эдсон Барбоза vs. Пол Фелдер – победа Фелдера раздельным решением судей;
Хабиб Нурмагомедов vs. Дастин Порье – победа Нурмагомедова удушающим приемом.