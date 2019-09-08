UFC 242: все результаты турнира

UFC 242

В Абу-Даби прошел турнир UFC 242, в главном поединке которого чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов (28-0) вышел в октагон против временного чемпиона промоушена Дастина Порье (25-6). Хабиб победил удушающим приемом в третьем раунде.

Все результаты UFC 242:

Дон Мэдж vs. Фарес Зиам – победа Мэджа единогласным решением судей;

Омари Ахмедов vs. Зак Каммингс – победа Ахмедова единогласным решением судей;

Нордин Талеб vs. Муслим Салихов – победа Салихова ТКО;

Белал Мухаммад vs. Такаши Сато – победа Мухаммада сабмишеном;

Оттман Азаитар vs. Тиму Пакален – победа Азаитара КО;

Лиана Джоджуа vs. Сара Морас – победа Сары Морас ТКО;

Зубайра Тухугов vs. Лерон Мерфи – ничья;

Джоанн Калдервуд vs. Андреа Ли – победа Калдервуд раздельным решением судей;

Майрбек Тайсумов vs. Карлос Диего Феррейра – победа Феррейры единогласным решением судей;

Кертис Блейдс vs. Шамиль Абдурахимов – победа Блейдса ТКО;

Ислам Махачев vs. Дави Рамос – победа Махачева единогласным решением судей;

Эдсон Барбоза vs. Пол Фелдер – победа Фелдера раздельным решением судей;

Хабиб Нурмагомедов vs. Дастин Порье – победа Нурмагомедова удушающим приемом.