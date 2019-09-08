Макгрегор хочет провести бой с Нурмагомедовым в Москве

Конор Макгрегор хочет реванша с Хабибом / Delfi.ua

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор выразил желание провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.

"Назначьте мой реванш в Москве", - написал Макгрегор в Твиттере.

Напомним, 7 сентября, Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде. Россиянин во второй раз успешно провел защиту титула и продлил победную серию в смешанных единоборствах до 28 боев.

До боя с Порье россиянин выходил в октагон в октябре 2018 года на турнире UFC 239, победив Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде. После боя началась массовая драка, из-за чего Нурмагомедов и Макгрегор были дисквалифицированы на длительные сроки.