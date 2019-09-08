Скончался известный африканский спортсмен

Чемпион мира по регби Честер Уильямс умер от сердечного приступа.
На 50-м году жизни умер знаменитый регбист из ЮАР Честер Уильямс. Причиной смерти спортсмена стал сердечный приступ.
Уильямс был вингером в Вестерн Провинс и Лайонс. Однако наибольшую известность получил в сборной ЮАР. В 1995 году он вместе с национальной командой стал чемпионом мира, оформив покер в четвертьфинале.
С 2001 года Уильямс начал тренерскую деятельность. Специалист возглавил сборную ЮАР по регби-7, потом тренировал национальные команды Туниса и Уганды. Последним местом работы Уильямса была румынская Тимишоара.
Напомним, недавно в своем доме найден мертвым трехкратный олимпийский чемпион Халвар Ханевольд.