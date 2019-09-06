Найден мертвым легендарный норвежский биатлонист

Халвар Ханевольд / НТВ

В норвежском Тронхейме, в свое доме найден без признаков жизни 49-летний пятикратный чемпион мира по биатлону Халвар Ханевольд. У него остались жена и двое детей.

Последние десять лет жизни он посвятил комментаторской работе и выступал в эфирах телеканала NRK. За несколько дней до смерти он комментировал фестиваль Мартена Фуркада во Франции.

Халвара Ханевольда в биатлонном мире прозвали "Краб". Это связано с тем, что спортсмен имел уникальную манеру бега с широко расставленными лыжами. Он трижды становился олимпийским чемпионом - в 1998, 2002 и 2010 годах, а также 14 раз был серебряным и бронзовым призером.

Норвежец объявил о завершении карьеры после зимних Олимпийских игр 2010. За это время он провел 424 индивидуальные и командные гонки, в которых одержал 41 победу.

Напомним, недавно найдена мертвой призер Олимпийских игр 1992 года в горнолыжном спорте Бланка Фернандес Очоа.