Скончался известный спортсмен Честер Уильямс

Честер Уильямс / Рейтинг Букмекеров

На 50-м году жизни умер знаменитый регбист из ЮАР Честер Уильямс. Причиной смерти спортсмена стал сердечный приступ.

Уильямс был вингером в Вестерн Провинс и Лайонс. Однако наибольшую известность получил в сборной ЮАР. В 1995 году он вместе с национальной командой стал чемпионом мира, оформив покер в четвертьфинале.

С 2001 года Уильямс начал тренерскую деятельность. Специалист возглавил сборную ЮАР по регби-7, потом тренировал национальные команды Туниса и Уганды. Последним местом работы Уильямса была румынская Тимишоара.

Напомним, недавно в своем доме найден мертвым трехкратный олимпийский чемпион Халвар Ханевольд.