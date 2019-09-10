Во Львове сменился главный тренер

Второй львовский клуб следом за Карпатами сменил главного тренера – вместо Богдана Блавацкого команду возглавил Владимир Мазяр.
Футбольный клуб Львов сменил тренера. Богдан Блавацкий, руководивший командой с 16 апреля этого года покинул свой пост. Его место займет известный украинский тренер. Подробности сделки не сообщаются.
На старте чемпионата украинской Премьер-лиги команда набрала 6 очков в шести матчах и занимает 10 место из 12 команд.
Отметим, что Мазяр в понедельник покинул пост главного тренера аутсайдера Первой лиги Горняк-Спорт.
Напомним, что недавно львовский клуб усилил состав двумя бразильскими футболистами.