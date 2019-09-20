Жизнь после отсидки: у Кокорина и Мамаева проблемы с работой

Кокорина и Мамаева на воле лишают возможности играть в футбол профессионально / Reuters

У Павла Мамаева и Александра Кокорина после выхода из тюрьмы наметились серьезные проблемы с профессиональным спортом.

С Мамаевым разорвал трудовой договор клуб Российской премьер-лиги Краснодар, а Кокорину Комитет РФС отказал в регистрации Кокорина на этот сезон (в составе Зенита).

"Сегодня ФК раснодар" и Павел Мамаев оформили расторжение контракта с игроком по обоюдному согласию сторон. В будущем клуб не намерен давать комментариев по данному вопросу. Ситуация, произошедшая с Павлом, была очень болезненной, и, как и все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся", — сообщил его уже бывший клуб на своем сайте.

Читайте такжеГончарук придумал, как решить проблемы украинского футболаА вот что касается Кокорина, то ситуацию с ним главный тренер Зенита Сергей Семак прокомментировал охотно и весьма эмоционально.

"Мало того, что он год провел за проступок, который совершали 99% мужского населения (не понесшего аналогичного наказания). Так теперь его решили еще оставить без футбола. Оказывается, Саша опасен не только для общества, но и для футбола", — цитирует Семака Telegram-канал Life Shot.

Несколько дней назад футбольный клуб официально отправил дозаявку Кокорина, хотя трансферное окно в РПЛ закрылось 2 сентября. Но в итоге следующие пять месяцев спортсмен не сможет играть в футбол в профессиональных командах.

Ранее сообщалось, что ради Кокорина и Мамаева хотят нарушить Регламент в российском футболе. Кокорина и Мамаева захотели вернуть в футбол в обход Регламента РПЛ.

Напомним, в мае Пресненский Суд Москвы вынес обвинительный приговор Павлу Мамаеву и Александру Кокорину. Мамаев получил год и пять месяцев колонии общего режима, а Кокорин — ровно полтора года тюрьмы.

17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу по условно-досрочному освобождению.

Кокорин и Мамаев: что произошло

В октябре 2018 года футболисты с приятелями напали на водителя Виталия Соловчука возле парковки у московской гостиницы Пекин, а затем в заведении Кофемания избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и генерального директора научного центра НАМИ Сергея Гайсина.

Кокорин и Мамаев: видео драки

Суд арестовал футболистов 11 октября 2019 года. Все время до приговора они содержались в следственном изоляторе Бутырка. Их обвиняли в причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, хулиганстве и побоях.

Кокорин и Мамаев признали вину частично — категорически, например, отвергая обвинение в хулиганстве, а также извинились перед потерпевшими и заявили о готовности выплатить компенсации.