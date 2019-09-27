"Трусы менял": Хацкевич рассказал, как играл в карты с Лужным

Александр Хацкевич рассказал, как играл в карты с Олегом Лужным / fcdynamo.kiev.ua

Из нынешних игроков киевского Динамо сыграть в карты с легендарным составом конца 90-х годов могут Денис Гармаш, Сергей Сидорчук и Денис Бойко, заявил бывший главный тренер Динамо Александр Хацкевич.

"Задача – выиграть в джокер. Как ты это делаешь, честно или не честно, это другой вопрос. Если ты попался, значит уже все", - рассказал он в интервью журналисту Виктору Вацко.

Хацкевич также рассказал, как динамовцы искали фарт во время карточных игр.

"Олег Романович (Лужный, - ред.), если у него что-то не идет, то он за партию раз пять только переодевался. То носки снимал, то трусы менял, то майку снимал… если карта не идет", - поделился откровениями экс-тренер Динамо.

Он добавил, что в период его игры за Динамо лучшими игроками в джокер были Александр Шовковский, Владислав Ващук, Валентин Белькевич, Олег Лужный и сам Хацкевич.

Напомним, Хацкевича уволили из Динамо после того, как вице-чемпионы Украины не смогли пройти бельгийский Брюгге в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, сыграв дома вничью 3:3.