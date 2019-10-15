"Нужно было играть головой": тренер Португалии назвал причину проигрыша

Украина - Португалия / Reuters

Украинская сборная обыграла Португалию и гарантировал себе участие в Евро-2020. Тренер португальцев Фернандо Сантуш рассказал о причинах поражения своей команды.

По его словам, одной из главных причин проигрыша в матче против Украины является слабую игру команды ан флангах. При этом Сантуш посетовал на то, что сборная Португалии в ходе матча очень медленно развивала атаки.

"Мы хорошо вошли в игру, у нас был шанс, когда Роналду пробивал со штрафного, а потом Украина подошла к нашим воротам и забила гол. Команда попыталась вернуться, создать сопернику проблемы. У нас были неплохие шансы. Но мы слишком много возились с мячом. Нам следовало больше использовать фланги. Поэтому я выпустил Гедеша", - цитирует тренера португальцев издание A Bola.

Также он указал, что команда пыталась изменить ситуацию на поле.

"В перерыве мы попытались изменить ситуацию, потому что нужно было играть не столько сердцем, сколько головой", – подытожил Сантуш.

Напомним, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко эмоционально прокомментировал игру национальной команды с Португалией.