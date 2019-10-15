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"Я сдержал обещание": Шевченко поделился эмоциями после победы Украины над Португалией

15 октября 2019, 03:08

Наставник уверяет, что игрокам было нелегко, но они достойно справились с поставленной задачей.

Шевченко
Шевченко прокомментировал сенсационную победу Украины над Португалией / УНИАН

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко эмоционально прокомментировал игру национальной команды с Португалией, в котором украинцы обеспечили себе выход в финальный турнир Евро-2020.

"Я свое обещание держу. Поздравляю всю Украину. Я обещал, что мы поедем на Евро. Мне тяжело говорить, столько эмоций было отдано на матче. Я благодарен Киеву и всей Украине за поддержку. Команда выстояла последние 15 минут именно благодаря поддержке. Ребята знают, как сейчас болеют именно за сборную, поэтому это был дополнительный стимул для каждого из них"- сказал Шевченко в эфире канала Футбол 1.

Тренер поблагодарил всех за поддержку и подчеркнул, что игроки сражались на поле, как львы.

"Я сегодня увидел 11 львов, которые бились до конца. Было нелегко. Три года назад мы пришли и поменяли все. Ребятам понравилась идея, они влюбились в нее, поэтому спасибо ребятам за сегодняшний матч", - акцентировал он.

Шевченко подчеркнул, что игроки тщательно готовились к матчу. В момент игры ребята иногда отдавали инициативу португальцам, однако характер никогда не пропадал.

"Характер у нас никогда не пропадал, на это не всегда обращали внимание, но это всегда было. Я не сомневался в их характере, нам надо было работать над тактикой. А львиного сердца и единоборств у нас хоть отбавляй", - отметил наставник.

Напомним, Украина в меньшинстве обыграла сборную Португалии и обеспечила себе выход на Евро-2020.

сборная Украины Португалия Андрей Шевченко Евро2020 Футбол2
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