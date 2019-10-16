"Україна - це Європа": росСМИ похвалили сборную Украины

Сборная Украины получила комплимент от российской газеты / Reuters

Российская газета Советский спорт 95 похвалила сборную Украины после триумфа в матче восьмого тура группового этапа отборочного раунда чемпионата Европы против сборной Португалии.

Издание разместило новость о победе Украины на обложку под заголовком "Україна - це Європа".

На обложке на первом плане запечатлен опустивший голову португальский нападающий Криштану Роналду, а на втором - веселые украинские футболисты Тарас Степаненко и Александр Зинченко.

Сборная Украины получила комплимент от российской газеты / Скриншот

Напомним, 14 октября в праздник Покрова в Киеве на стадионе Национального спортивного комплекса Олимпийский сборная Украины победили команду Португалии со счетом 2:1 и гарантировала себе участие в Евро-2020.