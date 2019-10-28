"Нечего делать с такой игрой": форвард Динамо "разошелся" после ничьи с Карпатами

Артем Беседин / УНИАН

Форвард Динамо Артем Беседин в негативном ключе высказался о матче своей команды с "Карпатами", в котором та потеряла очередные два очка в сезоне УПЛ 2019/2020.

Футболист особо пожаловался на то, что противник играл "слишком закрыто".

"Тяжело, когда команда обороняется всеми силами. Они стали в своей штрафной, такую оборону надо проходить только флангами — подавать. А сегодня подач было очень мало, поэтому такой результат. Мы сами виноваты. Не надо говорить о пенальти, мол, был или не был", - заявил Беседин.

Кроме того, форвард не согласился с тем, что динамовцы слишком устали после ничейного матча (1:1) в Лиге Европы против Копенгагена.

"Не стоит говорить о матче с "Копенгагеном". Мы в игровом тонусе, на восстановление хватает суток. К матчу с "Шахтером" тоже все восстановятся. Надо просто лучше играть футбол. Перед матчем с "Шахтером" нужно все забыть и сделать выводы. Мы будем играть только на победу. "Карпаты" два раза дошли до наших ворот, но мы чуть не проиграли 1:2. Надо разбираться, с такой игрой дальше нам нечего делать. Может, это какой-то нефарт" - отметил нападающий киевлян.

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Напомним, ранее, синхронно с Динамо, потерял очки и лидер УПЛ - донецкий Шахтер. Горняки не смогли обыграть Александрию.