"Ширинку расстегивают": Алиев рассказал о походах по ночным клубам

Александр Алиев / Скриншот

Экс-футболист киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев рассказал о своем посещении ночных клубов.

"Ну вот открыли у нас тут новый клуб. Зашел я туда, но это уже не то, что раньше, понимаешь? Раньше было лучше – этот же пафос был, но его было поменьше. Зачем раньше люди ходили в клубы? Погулять, потанцевать, повеселиться. А сейчас приходишь, смотришь на это…", - поведал он в интервью Sportarena.com.

Он также поделился своими впечатлениями о нынешнем контингенте в ночных клубах.

"Является какой-то бизнесмен, а с ним охраны больше, чем посетителей в зале. Одни понты, пафос! Но это только у нас так может быть, в Украине. Кому это надо вообще? При мне такого не было. Человек идёт в туалет, а с ним бегут охранники, чуть ли ширинку там не расстегивают", - добавил Алиев.

Напомним, ранее в Сети разнесли Алиева, нахамившего копам.