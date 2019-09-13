"Сказочный долбоклюй": в Сети разнесли "гаденыша" Алиева, нахамившего копам

Александр Алиев попал в новый скандал / iSport.ua

Бывший футболист киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев прокомментировал скандальный инцидент с патрульными полицейскими, во время которого он нецензурно оскорблял правоохранителей.

Алиев подчеркнул, что не понял причину остановки авто, при этом извинился перед полицейскими, которых крыл матом.

"Я так и не понял за что меня остановили, но это не оправдывает мое поведение. Я вел себя неподобающе. Приношу свои извинения сотрудникам полиции. Простите меня пожалуйста. Я был не прав", - написал Алиев в своем Facebook.

Отметим, что в комментариях под сообщением Алиева многие пользователи не поверили в раскаяние Алиева:

"Придурок сколько можно тебя прощать", "Алкаш", "Ой, а шо случилось? Неужели совесть??? Хамло! А теперь найди этих полицейских и скажи им это в лицо. Быдлячил в реале, а теперь извинись также вживую. Вот тогда это будет поступок мужика. Пора взрослеть", - пишут в комментариях.

При этом Алиеву также припомнили его недавние высказывания о президенте Владимире Зеленском: "Алиев за этикет общения с людьми и против агрессии на немножко неудобные вопросы)))) Посмотрев видео - гаденыш, ты сказочный долбоклюй ;))))".

Интересно, что на этот выпад отреагировал сам Алиев. "Как неэтично и бесцеремонно сказано. Позор", - ответил герой скандала.

Напомним, ранее Татьяна Алиева рассказала о том, что ее бывший супруг снова поднимал на нее руку.