Хабиб, приходи, я уложу тебя спать: Мейвезер бросил вызов Нурмагомедову

Мейвезер бросил вызов Нурмагомедову / Reuters

Легенда бокса Флойд Мейвезер заявил о готовности провести бой с Хабибом Нурмагомедовым. При этом американец подчеркнул, что это будет боксерский поединок, так как россиянин первый заговорил о желании встретиться с ним.

"Я готов провести бой. Могу заняться его организацией. Бой пройдет по правилам бокса. Это будет моя игра. Он первый заговорил о встрече со мной. Значит, пусть приходит в мой мир", - сказал Мейвезер ESPN.

Бывший чемпион мира вспомнил интервью Нурмагомедова и заявил, что отправит его в нокаут.

"Слышал его интервью. Он сказал, что я не смог нокаутировать Макгрегора, а ему удалось отправить ирландца в нокдаун. Окей, приходи, и я уложу тебя спать", - добавил Мейвезер.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт анонсировал бой между Хабибом и Тони Фергюсоном весной следующего года.

Напомним, ранее Флойд Мейвезер дрался с бойцами смешанных единоборств. В августе 2017 года он победил Конора Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде.