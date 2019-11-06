Экс-защитник Динамо открыл ферму по разведению черных свиней

Вида открыл ферму по разведению черных свиней / PIXSELL

Экс-защитник Динамо и вице-чемпион мира-2018 Домагой Вида открыл собственную ферму в Хорватии.

Как сообщает 24sata.hr, футболист открыл ферму по разведению черных свиней. Это не первое бизнес-вложение хорвата. Ранее он стал одним из владельцев компании по переработке и консервированию фруктов и овощей.

Идею разводить свиней Вида получил от своих друзей, выступая за Динамо. Год назад они зарегистрировали компанию Sin ravnice d.o.o.

Напомним, прошлым летом защитник выкрикнул на видео "Слава Украине" после победы над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира-2018, вызвав бурную реакцию общественности.