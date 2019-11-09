Огрел бутылкой: Кварцяный рассказал, как наказывал пьяных футболистов

Виталий Кварцяный / pfcstal.com

Бывший тренер луцкой Волыни Виталий Кварцяный рассказал о том, как ему приходилось бороться с пьяными футболистами.

Он подчеркнул, что однажды возвращаясь с выезда в Одессу в самолете заметил компанию своих игроков, которые выпивали в хвосте лайнера.

"Я им сказал, чтобы закончили, спрятали и чтобы я больше не слышал и не видел, чтобы здесь была тишина", - рассказал Кварцяный в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Однако футболисты не только не прекратили пьянку, но и пригласили других партнеров по команде.

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"Я поворачиваюсь, а так компания в разгаре, целый банкет. Пришлось говорить серьезно. Кто-то начал огрызаться – пришлось заткнуть ему рот. Пришлось ударить пьяную футбольную единицу. Инструментом – бутылочкой его, одного и второго", - добавил Кварцяный.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Кварцяный во время матча бутсой ударил игрока молодежного состава.