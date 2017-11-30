Виталий Кварцяный покинул пост президента "Волыни"

Президент луцкого ФК "Волынь" Виталий Кварцяный покинул пост.

Об этом объявило руководство клуба, сообщает sportarena.com.

Также стало известно, что Кварцяный отныне будет занимать должность почетного президента "Волыни".

В ближайшее время ожидаются другие кадровые перемены в клубе. Не исключено, что это коснется и главного тренера "Волыни".

В настоящий момент обязанности наставника команды исполняет Альберт Шахов, занявший этот пост в августе после отставки Ярослава Комзюка.

Стоит отметить, что пост президента луцкого клуба Виталий Кварцяный зинамает с 2013 года.

Напомним, после 22-ти туров чемпионата первой лиги "Волынь" занимает предпоследнее 17-е место, имея в активе 18 очков