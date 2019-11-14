Украина - Эстония: Шевченко назвал главное оружие гостей

Шевченко назвал козырь сборной Эстонии / УНИАН

Андрей Шевченко перед товарищеским матчем Украина - Эстония заявил, что гости хорошо играют на контратаках и используют стандарты.

"Эстония - хорошая команда, которая строит игру сзади и выходы за счет передач. Также хорошо играет при стандартах на втором этаже. Стоит опасаться контратак", - сказал Шевченко каналу Футбол 1.

Матч Украина - Эстония состоится сегодня, 14 ноября, в 19:00 на стадионе Славутич-Арена в Запорожье. Ранее "сине-желтые" досрочно оформили путевку на Евро-2020, героически обыграв дома Португалию со счетом 2:1.

17 ноября "сине-желтые" в заключительном туре отборочного цикла сыграют на выезде против сборной Сербии, для которой это поединок жизни и смерти. Напомним, Португалия и Сербия идут ноздря в ноздрю, набрав 11 и 10 очков соответственно.