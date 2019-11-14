Украина - Эстония: защитник гостей высоко оценил уровень "сине-желтых"

Герт Камс высоко оценил уровень сборной Украины / jalgpall.ee

Перед товарищеским матчем Украина - Эстония защитник гостей Герт Камс выразил комплименты подопечным Андрея Шевченко. Матч состоится сегодня, 14 ноября, в 19:00.

"Сборная Украины показывает хорошие результаты в последнее время, видно, что игроки прибавляют. Считаю Украину одним из европейских лидеров. Однако, мы намерены сыграть в свой футбол, поэтому до последнего будет выполнять установку нашего тренерского штаба", - цитирует Камса jalgpall.ee.

Также футболист заявил, что обе команды сыграют на максимуме своих возможностей.

"В Европе сейчас уже не бывает матчей, в которых футболисты выходят на поле с определенной недооценкой к сопернику. Наша встреча в Запорожье будет достойной — уверен, что обе команды сыграют на максимуме", - добавил Камс.