Украина - Эстония: Шевченко прокомментировал драматическую победу своей команды

Андрей Шевченко прокомментировал победу над Эстонией / УАФ

Андрей Шевченко дал пресс-конференцию после победного спарринга с Эстонией. Наставник сборной Украины похвалил соперника.

"Эстонцы были заряжены. Эта команда хорошо закрывается в обороне, перекрывает зоны. Нам важно было забить первый гол. Мы создали достаточно моментов, контролировали мяч, но нам это долго не удавалось", - цитирует Шевченко официальный сайт УАФ.

Также тренер назвал главную цель в поединке Украина - Эстония.

"Важно дать возможность выйти на поле тем, кто меньше играл в предыдущих матчах. Я очень доволен нашими действиями в первом тайме, структура игры сохранялась. За счет владения, перевода мяча с фланга на фланг мы создавали моменты, но не хватало реализации. Во втором тайме пошли замены, игроки начали спешить, возникала нервозность. Мы должны были в концовке действовать иначе. Однако мы все-таки забили. Наша победа заслуженная", - добавил Шевченко.

Кроме того, наставник отметил, что ему важно понимать, чтобы резервисты понимали философию игры, которая используется в национальной команде.

"У меня не было каких-либо оснований для беспокойства, но было интересно увидеть, как ребята, которые раньше меньше играли, смогут адаптироваться к нашей структуре игры. Это для меня было важнее. Поэтому, когда я увидел в первом и, немного в меньшей степени, во втором тайме понимание ими того, что мы делаем и как собираемся преодолевать плотную защиту, это меня порадовало", - заявил главный тренер "сине-желтых".

Следующий матч сборная Украины проведет в рамках последнего тура отборочного цикла Евро-2020 против Сербии. Матч состоится 17 ноября на стадионе Райко Митича в Белграде.