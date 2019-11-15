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Total crash: Португалия уничтожила Литву в матче отбора Евро-2020

15 ноября 2019, 12:15

Сборная Португалия разнесла Литву в предпоследнем туре отборочного цикла Евро-2020.

Криштиану Роналду
Сборная Португалии уничтожила Литву / Федерация футбола Португалии

В матче предпоследнего тура отбора Евро-2020 сборная Португалии, которая в предыдущем поединке уступила Украине, дома разобралась с Литвой.

Уже в первом тайме Криштиану Роналду принялся терзать соперника и оформил дубль. После перерыва 5-кратный обладатель "Золотого мяча" довел дело до хет-трика. Помимо него отличились Пицци, Пасьенсья и Бернарду Силва.

Таким образом, португальцы набрали 14 очков и продолжают идти на 2 строчке в турнирной таблице, опережая сербов на 1 пункт. Напомним, эту отборочную группу досрочно выиграла сборная Украины и уже готовится к финальной части Евро-2020.

Напомним, в четверг, 14 ноября, после матчей предпоследнего тура квалификации определились еще 4 участника финальной стадии чемпионата Европы.

Португалия - Литва - 6:0

Голы: Роналду, 7 (пен.), 22, 65, Пицци, 52, Пасьенсья, 56, Б. Силва, 63

Евро-2020. сборная Португалии сборная Литвы
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