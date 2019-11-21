Экс-тренер Олимпика ел корм для котов

Жулио Сезар ел корм для котов / ФК Олимпик

Экс-наставник донецкого Олимпика Жулио Сезар ел корм для котов, перепутав его с паштетом.

Об этом рассказал пресс-аташе дончан Роман Лопатин в интервью программе Бомбардир.

"Все было отлично, но случались какие-то забавные истории. Когда-то на сборах он купил себе консервы на заправке. По вечерам мы собирались с тренерским штабом, чтобы обсудить планы и будущие тренировки. Он сидит и кушает эти консервы, а там написано, что это корм для котов. Это было просто нереально", - сказал Лопатин.

Он добавил, что наставник принял их за паштет, а потом побежал полоскать рот.

"Он подумал, что это паштет какой-то. Но когда выяснилось, что это не так, он побежал полоскать рот. Вечер продолжился, мы сидим дальше, тишина, все успокоились, а потом наш ассистент по аналитике Владимир в полной тишине издал "мяу". Опять всех порвало", - рассказал пресс-аташе.

Жулио Сезар возглавлял Олимпик в начале сезона 2019/20, однако был уволен из-за провального старта в чемпионате. Его сменил экс-тренер Динамо Висенте Гомес.

Напомним, КДК УАФ жестко наказал Динамо за проявления расизма со стороны болельщиков "бело-синих" во время матча 14 тура УПЛ с Шахтером.