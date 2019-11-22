Защитник Динамо получил обвинение в избиении двух девушек

Карлос Самбрано обвиняется в избиении двух девушек / ФК Динамо

Карлос Самбрано получил обвинение в избиении двух девушек во время отдыха в родном Перу.

Как утверждает Libero, защитник Динамо вместе с охранником избил девушку и ее подругу. По словам самой жертвы, именно звезда сборной Перу ударил ее по лицу, и девушки уже написали заявления в полицию. Сам футболист пока что не комментирует ситуацию.

Самбрано перешел в Динамо зимой 2018 года, однако до сих пор не сыграл ни одного официального матча за "бело-синих". Также провел сезон 2018/19 в аренде в Базеле.

Напомним, киевляне получили жесткое наказание от УАФ за проявления расизма со стороны болельщиков во время матча 14 тура УПЛ с Шахтером, однако клуб хочет его обжаловать.