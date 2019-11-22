Тайсон: Макгрегор никогда не победит Нурмагомедова

Майк Тайсон считает Макгрегора слабее Нурмагомедова / REUTERS

Майк Тайсон считает, что Конор Макгрегор никогда не сможет победить российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

"Хабиб победил Конора, так ведь? Но они все еще хотят драться. Люди также хотят видеть, как дерутся Конор и Хабиб. Он не сможет победить Хабиба, никогда не сможет побить его, но люди все равно будут платить, чтобы увидеть этот бой", - цитирует Тайсона Mirror.

Он заявил, что для Нурмагомедова этот бой коммерчески самый выгодный.

"Хабиб получит за бой с Макгрегором больше денег, чем за любой бой с парнем, способным его победить, Почему бы им не провести 10 боев? Люди заплатят за то, чтобы увидеть, как они будут драться 10 раз и как Конор 10 раз проиграет. Это маркетинг и миллионы, миллиарды долларов", - добавил легендарный боксер.

В прошлом году бой Макгрегор - Нурмагомедов завершился уверенной победой россиянина. Ранее Хабиб заявил, что американец должен заслужить реванш с ним.