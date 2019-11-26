Барселона - Боруссия Д: где смотреть и прогнозы на матч Лиги чемпионов

Барселона - Боруссия Д: где смотреть и прогноз на матч Лиги чемпионов / ФК Барселона

Матч Барселона - Боруссия Д в Лиге чемпионов станет решающим для обеих команд в контексте выхода в плей-офф и завоевания первой строчки в группе F. Разница между командами - 1 очко. Потому матч Барселона - Боруссия Д станет настоящей битвой.

В первом поединке в Дортмунде команды не выявили победителя, в равной игре завершив по нулям.

Барселона - Боруссия Д: где смотреть

Матч Барселона - Боруссия Д состоится 27 ноября в 22:00 по киевскому времени.

Поединок можно посмотреть на канале Футбол 1. Также на игру Барселона - Боруссия Д будет доступна онлайн-трансляция на стримминговом сервисе OLL TV (в том числе и по дневной подписке).

В России матч будет показан в прямом эфире на канале Матч ТВ.

В записи Барселона - Боруссия Д можно посмотреть 28 ноября на канале Футбол 1 в 08:10 и на Матч Футбол 1 в 07:05 по киевскому времени.

Барселона - Боруссия Д: прогнозы

В поединке Лиги чемпионов Барселона - Боруссия Д букмекеры отдают перевес хозяевам. Коэффициенты на победу "блаугранас" - от 1.53 до 1.60, на победу "шмелей" - от 5.60 до 6.00/

1xbet: победа Барселоны - 1.60, ничья - 4.54, победа Боруссии Д - 5.60

bet365: победа Барселоны - 1.53, ничья - 4.50, победа Боруссии Д - 5.75

Winline: победа Барселоны - 1.56, ничья - 4.67, победа Боруссии Д - 5.62

betfair: победа Барселоны - 1.55, ничья - 4.50, победа Боруссии Д - 6.00

PariMatch: победа Барселоны - 1.58, ничья - 4.50, победа Боруссии Д - 5.60