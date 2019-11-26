Месси уведомлен, что он выиграет "Золотой мяч" - Mundo Deportivo

Лионель Месси выиграет "Золотой мяч-2019" / Reuters

Журналисты France Football прилетали в Барселону, чтобы сообщить нападающему Лионелю Месси, что он станет обладателем "Золотого мяча-2019".

Об этом в своем Твиттер сообщил журналист издания Mundo Deportivo Франсеск Агилар.

"Подтверждено: Лионель Месси поднимет свой шестой "Золотой мяч" в следующий понедельник. Вчера это подтвердили Паскаль Ферре и Тьерри Маршан, специальные послы и влиятельные представители France Football. Они действительно прилетали в Барселону, несмотря на то, что оба опровергали слухи об этой встрече", - написал журналист.

Лионель Месси 5 раз в своей карьере становился обладателем "Золотого мяча". Столько же у его главного оппонента - Криштиану Роналду. В этом году Месси выиграл чемпионат Испании, Роналду - чемпионат Италии и Лигу наций.

Завтра, 27 ноября, Барселона будет дома принимать Боруссию Д. Это будет матч за первую строчку в группе F.