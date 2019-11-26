Месси уведомлен, что он выиграет "Золотой мяч" - Mundo Deportivo

Испанское издание Mundo Deportivo сообщает, что Лионель Месси в шестой раз в карьере выиграет "Золотой мяч".
Журналисты France Football прилетали в Барселону, чтобы сообщить нападающему Лионелю Месси, что он станет обладателем "Золотого мяча-2019".
Об этом в своем Твиттер сообщил журналист издания Mundo Deportivo Франсеск Агилар.
"Подтверждено: Лионель Месси поднимет свой шестой "Золотой мяч" в следующий понедельник. Вчера это подтвердили Паскаль Ферре и Тьерри Маршан, специальные послы и влиятельные представители France Football. Они действительно прилетали в Барселону, несмотря на то, что оба опровергали слухи об этой встрече", - написал журналист.
Лионель Месси 5 раз в своей карьере становился обладателем "Золотого мяча". Столько же у его главного оппонента - Криштиану Роналду. В этом году Месси выиграл чемпионат Испании, Роналду - чемпионат Италии и Лигу наций.
Завтра, 27 ноября, Барселона будет дома принимать Боруссию Д. Это будет матч за первую строчку в группе F.
CONFIRMADO: Lionel Messi alzará el lunes próximo su sexto Balón de oro. Ayer lunes, se lo oficializaron Pascal Ferré y Thierry Marchand, enviados especiales y pesos fuertes de France Football que se desplazaron a Barcelona a pesar de los desmentidos de unos y otros.— Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) November 26, 2019