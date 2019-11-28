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"Этот момент сделал мою жизнь": боллбой Тоттенхэма поучаствовал в камбэке с Олимпиакосом и встретился с Моуриньо

28 ноября 2019, 17:38

15-летний боллбой лондонского Тоттенхэма Каллум Хайнз помог команде осуществить камбэк в матче Лиги чемпионов против Олимпиакоса и получил похвалу от Жозе Моуриньо.

Моуриньо жмет руку боллбою Тоттенхэма
Боллбой Тоттенхэма тронут рукопожатию с Моуриньо / Sky Sports

Боллбой Тоттенхэма Каллум Хайнз стал одним из героев команды в фантастическом матче 5 тура группового этапа Лиги чемпионов против Олимпиакоса. Парень оперативно подал мяч Сержу Орье, а тот разогнал голевую атаку, которую завершил Харри Кейн. Поединок Тоттенхэм - Олимпиакос завершился победой хозяев со счетом 4:2.

Главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо после забитого мяча подошел к боллбою и пожал ему руку, тот был тронут. Также португалец выразил комплименты Каллуму.

""Я люблю умных болбоев, таким был и я. Этот парень сработал великолепно. Он прочитал игру, все понял и сделал важную голевую передачу. Это важный момент для него, он никогда этого не забудет", - цитирует Моуриньо goal.com.

Сам Хайнз заявил, что просто выполнял свою работу и не ожидал, что может так повлиять на исход игры.

"Все эти события немного невероятные. Я просто делал свою работу до сих пор не могу верить в то, что случилось. Я даже не видел нашего гола! Я был озабочен поисками мяча, который вышел, и тогда услышал крики. Я вернулся, а Харри Кейн уже праздновал. Затем пересмотрел повтор и понял, что произошло", - сказал боллбой пресс-службе Тоттенхэма.

Он добавил, что этот момент и рукопожатие с Моуриньо сделало его жизнь.

"Вы могли заметить по моей улыбке, что это было просто невероятно. Жозе мог и не благодарить меня. Мне было очень приятно, что он подошел ко мне. Это сделало мой день, мою жизнь! Я люблю "шпор", это был удивительный момент, который я никогда не забуду", - рассказал Хайнз.

Благодаря этой победе Тоттенхэм гарантировал себе вторую строчку в группе и участие в 1/8 финала Лиги чемпионов. Место в Лиге Европы между собой оспорят "братские" команды Олимпиакос и Црвена Звезда.

Лига чемпионов Тоттенхэм Олимпиакос Жозе Моуриньо
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