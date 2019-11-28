Шахтер подписал соглашение с Viber и выпустил свой стикерпак

Шахтер подписал соглашение с Viber / УНИАН

Донецкий Шахтер и Viber начали сотрудничество, сообщает официальный сайт клуба.

"Горняки" создали свой стикерпак и сообщество в рамках партнерского соглашения. По словам директора по стратегическому развитию и коммуникациям клуба Юрий Свиридов, болельщики смогут получать из сообщества максимальное количество новостей.

"Для клуба важно коммуницировать с болельщиками там, где им удобно. Поэтому партнерство с Viber - важный шаг, чтобы стать ближе к болельщикам. Из сообщества можно будет получать максимальное количество новостей о Шахтере в удобном формате", - сказал Свиридов.

Напомним, матч 5 тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити - Шахтер завершился сенсационной ничьей, и теперь у подопечных Луиша Каштру очень хорошие шансы выйти в плей-офф турнира. В активе "горняков" 6 очков и вторая позиция, на 1 балл меньше у Динамо Загреб. Последней идет Аталанта с четырьмя очками. Именно против итальянцев дончане сыграют в заключительном туре.