Шестикратная обладательница Большого шлема возвращается в теннис и будет выступать в паре с украинкой

Саня Мирза возвращается в теннис / Overbetting

Шестикратная победительница турниров Большого шлема Саня Мирза возвращается на корт. Она была первой ракеткой мира в парном разряде. Она два года не выступала в большом теннисе из-за рождения сына.

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"Многое меняется, когда у тебя появляется ребенок. Меняется привычный распорядок жизни, режим сна. Но сейчас я в форме, чувствую, что физически я на том же уровне, что и до беременности. Шесть-семь месяцев назад я поняла, что вернуться будет реально", - цитирует Мирзу Times of India.

У нее в планах выступить на турнире в Хобарте в паре с украинкой Надеждой Киченок, а также на Australian Open с американцем Радживом Рамом. Единственный турнир Большого шлема, который ей не покорился - Ролан Гаррос.

Более того, она имеет амбиции выступить на Олимпиаде-2020 в Токио.

"Я трижды участвовала в Олимпиадах, и в последний раз мы были близки к медали, но немного не повезло. И если я приведу себя в достаточно хорошую форму, то для меня будет честью принять участие в Олимпиаде в четвертый раз. До игр у меня еще три Больших шлема, поэтому не стоит слишком далеко заглядывать". - добавила индийка.