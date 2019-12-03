"Золотой мяч-2019": известно, за кого голосовал представитель Украины

Вирджил ван Дейк стал первым в списке Игоря Линника / Futboolpedia

Украинский журналист Игорь Линник выбрал Вирджила ван Дейка в голосовании на "Золотой мяч". В сети появился список топ-5 лучшим игроков года по версии представителя Украины.

Лионель Месси, который и выиграл награду, даже не попал в тройку от Линника. За ван Дейком расположились Роналду и Салах, и только потом уже звезда Барселоны. Замыкает пятерку одноклубник Месси Марк-Андре тер Штеген.

Для аргентинца это уже 6-й "Золотой мяч", что является абсолютным рекордом. У его давнего оппонента Криштиану Роналду 5 этих наград.

В сезоне 2019/20 Месси выиграл Ла Лигу с Барселоной и дошел до полуфинала Копа Америка со сборной Аргентины. Ван Дейк стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и финалистом Лиги наций. Потому многие считали, что приз должен был взять именно голландец. Напомним, сборная Нидерландов сыграет против Украины в групповом этапе Евро-2020. Матч состоится 14 июня в Амстердаме.