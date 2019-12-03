Ван Дейк затроллил Роналду и получил резкий ответ от сестры португальца

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк подшутил над Криштиану Роналду во время церемонии вручения "Золотого мяча", чем разозлил сестру форварда Ювентуса.
Вирджил ван Дейк решил пошутить над Криштиану Роналду, когда отвечал на вопрос журналиста о том, почему португалец решил проигнорировать церемонию вручения "Золотого мяча".
"А он разве был претендентом на победу?", - передает слова защитника Ливерпуля Football Italia.
Позже футболист заявил в своем Twitter, что не хотел унизить Роналду, а просто пошутил. Он заверил, что с уважением относится и к Криштиану, и к Месси.
Однако сестра португальского бомбардира дала жесткий ответ голландскому центрбеку, "уколов" его тем, что когда Роналду был в нынешнем возрасте ван Дейка, он уже добился большего.
"Дорогой Вирджил, там, куда ты пришел, Криштиану был уже тысячи раз. Когда ты играл несколько лет и еще даже не касался трофеев, Криштиану был трехкратным чемпионом, лучшим игроком и лучшим бомбардиром той страны, в которой ты сейчас выступаешь. На тот момент он был моложе тебя", - написала Катя Авейру в своем Instagram.
Позже девушка вспомнила период карьеры своего брата в мадридском Реале и финал Лиги чемпионов-2017\18, в котором Мадрид победил именно Ливерпуль с Вирджилом в составе.
"Затем он перешел в Реал и стал лучшим игроком этого клуба. Тебе вообще знакомо это название, дорогой Вирджил? Вполне возможно, что да, потому что именно в этом клубе он победил вас в финале Лиги чемпионов. И у него уже пять таких побед. К слову, он обыгрывал и твою сборную в финале Лиги наций", - добавила Авейру.
И в конце она заявила, что Криштиану за один сезон выиграл трофеев больше, чем ван Дейк за всю карьеру.
"Дорогой Вирджил, в течение одного сезона Криштиану взял больше трофеев, чем ты завоевал за всю карьеру. Впечатляет, не так ли? Когда у тебя будут в руках трофеи, которые действительно ценны, тогда, возможно, ты сможешь оказаться за одним столом с Криштиану. А для меня он остается лучшим", - написала Катя.
Напомним, Лионель Месси стал обладателем шестого в своей карьере "Золотого мяча".