Ван Дейк затроллил Роналду и получил резкий ответ от сестры португальца

Ван Дейк потроллил Роналду / The Sun

Вирджил ван Дейк решил пошутить над Криштиану Роналду, когда отвечал на вопрос журналиста о том, почему португалец решил проигнорировать церемонию вручения "Золотого мяча".

"А он разве был претендентом на победу?", - передает слова защитника Ливерпуля Football Italia.

Позже футболист заявил в своем Twitter, что не хотел унизить Роналду, а просто пошутил. Он заверил, что с уважением относится и к Криштиану, и к Месси.

Однако сестра португальского бомбардира дала жесткий ответ голландскому центрбеку, "уколов" его тем, что когда Роналду был в нынешнем возрасте ван Дейка, он уже добился большего.

"Дорогой Вирджил, там, куда ты пришел, Криштиану был уже тысячи раз. Когда ты играл несколько лет и еще даже не касался трофеев, Криштиану был трехкратным чемпионом, лучшим игроком и лучшим бомбардиром той страны, в которой ты сейчас выступаешь. На тот момент он был моложе тебя", - написала Катя Авейру в своем Instagram.

Позже девушка вспомнила период карьеры своего брата в мадридском Реале и финал Лиги чемпионов-2017\18, в котором Мадрид победил именно Ливерпуль с Вирджилом в составе.

"Затем он перешел в Реал и стал лучшим игроком этого клуба. Тебе вообще знакомо это название, дорогой Вирджил? Вполне возможно, что да, потому что именно в этом клубе он победил вас в финале Лиги чемпионов. И у него уже пять таких побед. К слову, он обыгрывал и твою сборную в финале Лиги наций", - добавила Авейру.

И в конце она заявила, что Криштиану за один сезон выиграл трофеев больше, чем ван Дейк за всю карьеру.

"Дорогой Вирджил, в течение одного сезона Криштиану взял больше трофеев, чем ты завоевал за всю карьеру. Впечатляет, не так ли? Когда у тебя будут в руках трофеи, которые действительно ценны, тогда, возможно, ты сможешь оказаться за одним столом с Криштиану. А для меня он остается лучшим", - написала Катя.

Напомним, Лионель Месси стал обладателем шестого в своей карьере "Золотого мяча".