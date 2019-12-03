Тренер сборной России назвал Украину "своими друзьями"

Черчесов хочет сыграть со сборной Украины на Евро-2020 / Фото: Reuters

Станислав Черчесов заявил, что хочет сыграть против сборной Украины на Евро-2020. Он был рад встрече с Шевченко и назвал "сине-желтых" своими друзьями.

"Во-первых, был рад с Андреем Шевченко поговорить, давно его не видел. Но если это случится, где-то в полуфинале или финале... Буду рад с ними встретиться, с друзьями своими", - сказал Черчесов программе ЛЮБИТЕЛИ.

Напомним, сборные Украины и России были разведены во время жеребьевки группового этапа. Украины сыграет в группе С с Нидерландами, Австрией, а также с Румынией или победителем пути D Лиги наций. Россияне встретятся с Бельгией, Данией и Финляндией. Два из трех поединков подопечные Станислава Черчесова проведут в родном Санкт-Петербурге.

Напомним, с 2014 года клубы из Украины и России, а также сборные этих команд, разводят между собой из-за обострений отношений между странами после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.