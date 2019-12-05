Бразильский гранд подтвердил интерес к игроку Динамо

Коринтианс подтвердил интерес к Сидклею / ФК Динамо Киев

Бразильский Коринтианс подтвердил свой интерес к защитнику Динамо Сидклею. При этом директор "тимау" Дуилио Монтейру Алвеш заявил, что все зависит от решения киевского клуба.

"Мы заинтересованы в переходе этого игрока, ведь он может стать хорошей опцией для нас. Надо дождаться решения его нынешнего клуба. Сейчас мы рассматриваем и другие варианты", - цитирует функционера Globo Esporte.

Сидклей перешел в Динамо летом 2018 года, однако так и не смог адаптироваться в команде и не стал основным ни при Александре Хацкевиче, ни при Алексее Михайличенко.

Напомним, "бело-синие" подписали нападающего юношеской сборной Бельгии Ибрагима Каргбо, который ранее защищал цвета Руселаре и Льерса.

Динамо после 16 туров находится на второй строчке в турнирной таблице УПЛ, набрав 33 очка. У лидирующего Шахтера 44 пункта.