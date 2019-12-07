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Лацио - Ювентус: где смотреть и прогноз на матч Серии А

7 декабря 2019, 19:17

Сегодня, 7 декабря, состоится центральный матч 15 тура Серии А, в котором римский Лацио будет принимать туринский Ювентус.

Лацио - Ювентус: где смотреть и прогнозы на матч
Лацио - Ювентус: где смотреть и прогнозы на матч / ФК Лацио

Матч Лацио - Ювентус станет настоящим украшением 15 тура Серии А. Туринцы могут воспользоваться осечкой Интера в поединке с Ромой (0:0) и возглавить турнирную таблицу, тогда как "орлы" практически вплотную подобрались к лидерам, располагаясь на третьей строчке.

Лацио - Ювентус: где смотреть

Поединок Лацио - Ювентус состоится сегодня, 7 декабря, в 21:45 по киевскому времени. Прямая трансляция на канале  Футбол 1.

Также матч можно посмотреть в онлайн-трансляции на стримминговом сервисе OLL TV по дневной подписке.

В России противостояние покажет канал Матч Футбол 3.

В записи поединок Лацио - Ювентус можно будет посмотреть на канале Футбол 2 в 07:40 и на Матч Футбол 2 в 09:00 по киевскому времени.

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Лацио - Ювентус: прогнозы

В матче Лацио - Ювентус букмекеры отдают предпочтение туринской команде. На победу Лацио коэффициенты варьируют от 2.95 до 3.08, на победу Ювентуса - от 2.35 до 2.40.

1xbet: победа Лацио - 3.08, ничья - 3.62, победа Ювентуса - 2.37

bet365: победа Лацио - 3.00, ничья - 3.30, победа Ювентуса - 2.40

Fonbet: победа Лацио - 2.95, ничья - 3.50, победа Ювентуса - 2.35

Лацио - Ювентус: последние новости перед матчем

Лацио не имеет особых кадровых проблем перед центральным поединком тура. Под вопросом разве что участие нападающего Рикардо Кишны из-за травмы колена.

А вот у туринцев точно не сыграют Дуглас Коста, Джорджо Кьеллини, Сами Хедира и Аарон Рэмзи. Кьеллини вернется лишь в следующем году. Под вопросом выход на поле полузащитника Адриена Рабьо из-за повреждения паха.

Лацио Ювентус Серия А
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